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    Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента РК

    19 Января 2023, 16:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики КазахстанОб этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

    В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 1 статьи 63 Конституции Республики Казахстан, статьей 85 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.

    2. Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.

    3. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    4. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    5. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев


    Астана, Акорда, 19 января 2023 года

    № 104

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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