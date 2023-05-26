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    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай

    26 Мая 2023, 10:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме в Москве. В ходе мероприятия Президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. Ключевой месседж Главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ»

    «Как подчеркнул Президент, экономическая интеграция — это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС.

    Кроме того, был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции. Действительно, сегодня два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил Глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели.

    Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», - Руслан Желдибай.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика ЕАЭС
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