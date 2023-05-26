Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме в Москве. В ходе мероприятия Президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. Ключевой месседж Главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ»

«Как подчеркнул Президент, экономическая интеграция — это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС.

Кроме того, был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции. Действительно, сегодня два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил Глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели.

Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», - Руслан Желдибай.



