Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы

    16 Ноября 2022, 20:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Открывая встречу с молодыми предпринимателями, Президент отметил важную роль креативной индустрии в современном мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Я очень рад, что Казахстан вышел на передовые позиции в области креативной индустрии. О Казахстане с этой позиции заговорили в положительном плане. В этом большая заслуга тех, кто здесь присутствует, я от всей души приветствую вас», – сказал Глава государства.

    Касым-Жомарту Токаеву рассказали о том, какие стартап-проекты реализуются в мегаполисе, насколько выгодно применять искусственный интеллект в бизнесе. Главу государства ознакомили с основными перспективами развития креативных индустрий не только в Алматы, но и во всей стране.

    Президент высоко оценил успехи, которые молодые специалисты демонстрируют в этой сфере. Он подчеркнул, что поддержка креативного сектора сегодня является одной из важнейших задач государства.

    Президент Казахстана пожелал участникам встречи успехов в их начинаниях.


    Фото: t.me/bort_01
    Президент Казахстана Алматы Акорда Видео Молодежь Креативная индустрия Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти половину преступлений в Жамбылской области совершает молодежь
    Более 20 тысяч мероприятий провел РОШ в поддержку Касым-Жомарта Токаева
    Автор аниме с Президентом - молодежи нравится Касым-Жомарт Токаев
    Перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом обсудили Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    Новости партнеров