Президент РК обозначил перспективные направления сотрудничества с третьими странами в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления развития сотрудничества с третьими странами в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно активно наращивать сотрудничество с ШОС. Первый и крайне важный шаг в этом направлении уже сделан. В сентябре текущего года между Евразийским экономическим союзом и ШОС подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Теперь, как отметил Глава нашего государства, нужно направить работу в практическое русло.

«Было бы практически интересно проработать подходы к взаимодействию с новым торговым объединением, всеобъемлющим региональным экономическим партнерством, сокращенно его называют ВРЭП», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана напомнил, что соглашение о создании ВРЭП было подписано 15 ноября 2020 года в Ханое, оно предусматривает создание зоны свободной торговли +.

«То есть плюс означает, что данная организация открыта к сотрудничеству с другими странами. Она охватывает 10 государств – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Тайланд, Филиппины, а также государства, с которыми у АСЕАН подписаны соглашения о свободной торговле», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства добавил, что предпосылки к достижению положительного результата имеются, так как соглашение о зоне свободной торговли уже подписаны с двумя членами АСЕАН - Сингапуром и Вьетнамом.



