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    Президент РК назначил Послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии

    11 Января 2023, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Указами Главы государства назначены ряд Послов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    - Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Испания;

    - Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия;

    - Турсунов Адиль Капанулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

    Кроме того, Указами Главы государства, Жигалов Константин Васильевич освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Испания, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Андорра, Постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству;

    Тумыш Канат Кобыландыулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
    МИД РК Президент Казахстана Назначения Африка Испания Норвегия
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