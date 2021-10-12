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    Президент РК направил поздравительную телеграмму шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани

    12 Октября 2021, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани по случаю успешного проведения выборов членов Консультативного совета Государства Катар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Это политико-демократическое мероприятие, организованное впервые в истории страны, стало ярким свидетельством достижений Катара на пути формирования свободного гражданского общества и светского государства. В этой связи желаю дальнейшей плодотворной реализации Ваших инициатив, направленных на продвижение прав человека и свободы в Вашей стране. С большим удовлетворением отмечаю, что из года в год крепнут тесные связи Казахстана с одним из главных партнеров в регионе Залива. Уверен, наши совместные усилия и впредь будут служить укреплению сотрудничества на благо наших народов, - говорится в телеграмме.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Ближний Восток Поздравления
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