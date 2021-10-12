Президент РК направил поздравительную телеграмму шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани по случаю успешного проведения выборов членов Консультативного совета Государства Катар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Это политико-демократическое мероприятие, организованное впервые в истории страны, стало ярким свидетельством достижений Катара на пути формирования свободного гражданского общества и светского государства. В этой связи желаю дальнейшей плодотворной реализации Ваших инициатив, направленных на продвижение прав человека и свободы в Вашей стране. С большим удовлетворением отмечаю, что из года в год крепнут тесные связи Казахстана с одним из главных партнеров в регионе Залива. Уверен, наши совместные усилия и впредь будут служить укреплению сотрудничества на благо наших народов, - говорится в телеграмме.



