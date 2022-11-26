Президент РК: Наградой для всех будет чистая совесть и признание народа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации сказал, что у народа Казахстана есть хороший шанс войти в историю в качестве поколения, которое сумело осуществить мощный прорыв в развитии нашей государственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Современная эпоха ускоряет время, спрессовывает происходящие события. Истинную ценность наших слов и дел могут определить только весы истории. Наградой для всех будет чистая совесть и признание народа. Эту формулу я отношу прежде всего к самому себе. Мы сильная и самодостаточная нация, обладающая богатым духовным наследием и огромным созидательным потенциалом для поступательного прогресса. Великий учитель Востока аль-Фараби призывал людей быть справедливыми, любить правду и дорожить честью, быть умеренными в своих желаниях и всегда стремиться к знаниям», - сказал Глава государства на церемонии инаугурации.

«У нас есть хороший шанс войти в историю как поколение, которое сумело осуществить мощный прорыв в развитии нашей государственности. Все зависит от нас самих, от того, как упорно мы будем работать», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.



