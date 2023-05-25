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    Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации

    25 Мая 2023, 19:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет экономический интерес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Одна из ключевых целей создания Союза – это получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе сильной, скоординированной совместной позиции.

    Важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес. Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем.

    Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер», - сказал Глава государства.

    Президент РК заявил, что Казахстан готов к реализации проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов.

    «В текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.
    Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции.
    Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции», - подчеркнул Президент.


    По словам Главы государства, Экономический союз станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.

    «Еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий. Уверен, что наш Экономический Союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.
    Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом.
    В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран.

    «Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север – Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. Мы готовы реконструировать «узкие места» в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты – Аягоз. Ее запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая», - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

    Фото: t.me/aqorda_resmi


    Напомним, в среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    По прибытию в Москву Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Также Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Сотрудничество Политика ВЕЭС Токаев Касым-Жомарт
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