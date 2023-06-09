Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай

    9 Июня 2023, 23:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    К тушению пожаров подключены подразделения Министерства обороны.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

    Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

    Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

    По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Происшествия Регионы Казахстана Пожар Абайская область Семей Токаев Касым-Жомарт Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Количество волонтерских организаций в Казахстане выросло в три раза - Глава государства
    Волонтерство и филантропические традиции являются основой развития и зрелости общества – Президент РК
    В Казахстане всесторонне развивается волонтерская деятельность – Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге