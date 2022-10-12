Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Астану

    12 Октября 2022, 22:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в нашу страну для участия в ряде крупных мероприятий, запланированных в ближайшие дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретил высокого гостя в аэропорту столицы.

    Ожидается, что Президент Таджикистана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

    12-13 октября в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором в общей сложности примут участие около 50-ти делегаций.

    14 октября в столице также пройдет заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого будут обсуждены ключевые вопросы деятельности Организации. Ожидается, что в заседании примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.


    Фото: t.me/KZgovernment
    СНГ Премьер-министр РК Астана Таджикистан Аэропорт Алихан Смаилов СВМДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
    Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров