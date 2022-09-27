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    Президент проводит встречу с общественностью Туркестанской области

    27 Сентября 2022, 12:20

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Началась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «В наших южных регионах трудолюбивый народ. У вас есть такие замечательные качества, как сплоченность и предприимчивость. Многие местные жители получают хорошие урожаи, выращивают скот, живут в достатке и благополучии», - отметил Президент в ходе встречи.

    Глава государства вкратце остановился на текущей международной ситуации.

    «Как известно, ситуация в мире стала очень напряженной. В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам. Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил важность сохранения казахстанских ценностей для безопасности страны.

    «Сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Неслучайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны», - подчеркнул Президент.

    Ранее сообщалось о прибытии Президента РК с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Туркестанская область Туркестан
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