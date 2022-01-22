Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с руководством Администрации Президента, Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформировал об исполнении ранее данных поручений, направленных на стабилизацию ситуации в стране. Особое внимание было уделено восстановлению безопасности и правопорядка, обеспечению законных прав граждан.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил Президенту о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» во всех регионах страны. Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам. Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД. По словам министра, в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями.

Председатель КНБ Ермек Сагимбаев сообщил о мерах по нейтрализации террористических угроз и выработке механизма по их недопущению в будущем.

Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил о том, что в настоящее время отдельные подразделения Вооруженных сил продолжают совместно с органами внутренних дел выполнять задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности. Под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады хранения оружия и боеприпасов. Министерство обороны приступило к реализации поручений Главы государства по реформированию Вооруженных сил.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов представил Президенту отчет о ходе расследования фактов терроризма и массовых беспорядков. Наряду с этим он доложил о принимаемых прокурорами мерах по обеспечению прав задержанных и арестованных лиц. По словам Гизата Нурдаулетова, всем им обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, жалобы тщательно проверяются. В органы прокуратуры поступило 84 жалобы участников процесса. По мерам надзора освобождено 96 задержанных граждан.

Руководитель надзорного органа также отчитался об исполнении поручения Главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств. Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение.

Заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Президент подчеркнул, что силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества. Касаясь вопроса о гибели граждан, Глава государства поручил Генеральной прокуратуре и МВД по каждому случаю провести тщательное расследование.

«Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Руководству Администрации Президента поручено взять данный вопрос на контроль.