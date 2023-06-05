Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Начальник роты Почетного караула отдал Президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.

Обращаясь к собравшимся, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением суверенитета и государственности.

«Небесно-голубой Флаг, Герб и Гимн священны для всего нашего народа. Независимость – это наша главная ценность, а гордо возвышающийся стяг служит воплощением высокого авторитета страны. В тяжелые времена единое знамя объединяло наших предков. Белый стяг Абылай-хана сплотил воедино весь казахский народ. Флаг лидеров движения Алаш призывал к мужеству и вызывал чувство гордости. Мы продолжаем славное дело наших отцов. Сегодня Флаг Независимого Казахстана гордо реет возле здания Организации Объединенных Наций. Он побывал над Землей вместе с нашими космонавтами, альпинисты вознесли его над самой высокой точкой мира, он не раз поднимался на спортивных мероприятиях под звуки нашего Государственного гимна. Во всем мире узнаваем наш небесно-голубой стяг», – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что долг каждого гражданина – чтить священные символы. В этом контексте он указал на воспитательное значение сегодняшней церемонии.

«Мы никому не позволим посягать на наши священные ценности. В этом году усилены меры наказания за надругательство над государственными символами. Особое внимание следует уделить разъяснительной работе среди населения. Патриотизм начинается именно с уважения к государственной символике. Мы даем хороший пример подрастающему поколению, прославляя наши государственные символы и воспитывая его в духе патриотизма и созидания. Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет огромное просветительское и воспитательное значение», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как заявил Президент, государственные символы олицетворяют историю, самобытность и светлые устремления нашего народа в будущее.

«Они несут в себе колоссальный заряд энергии, который объединяет всех граждан Казахстана, укрепляет нашу общенациональную идентичность. Во время больших праздников и знаковых спортивных побед в наших сердцах сильнее разгорается пламя любви к Родине, мы острее чувствуем гордость за свою страну. Почитание государственных символов является ярким показателем высокой гражданственности и подлинного патриотизма. Флаг, Герб, Гимн – это слава нашего государства и честь нашего народа. Они дают нам силу твердо идти вперед и добиваться высоких целей», – подчеркнул Президент.

В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук Президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.

В завершение роты Почетного караула Службы государственной охраны, Министерства обороны, Министерства внутренних дел прошли торжественным маршем перед Президентом и участниками церемонии.

В мероприятии приняли участие председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, Премьер-Министр Алихан Смаилов, Государственный советник Ерлан Карин, руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов, руководители государственных органов, члены Правительства, депутаты Парламента, члены Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.