Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя

    27 Марта 2023, 15:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Основное внимание в ходе беседы уделено развитию межрегионального сотрудничества. Казахстан успешно взаимодействуют с Синьцзяном по многим направлениям, включая промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.


    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан придает большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Китаем в духе стратегического партнерства и вечной дружбы. Президент отметил, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, и назвал КНР одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.

    «Я хотел бы отметить, что визит Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в октябре прошлого года был абсолютно успешным. Мы отметили, что этот визит состоялся первым после длительного перерыва, который был вызван пандемией COVID. Мы сумели достичь очень важных соглашений и перед правительствами двух стран, перед руководителями соответствующих регионов стоит задача успешной реализации договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне», – заявил Президент.


    Ма Синжуй поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и передал ему слова приветствия от Председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Основная цель моего визита заключается именно в реализации важных стратегических соглашений, достигнутых между Председателем КНР Си Цзиньпином и Вами. Мы как регион Китая ответственны за связи страны в западном направлении. Казахстан для нас является самым приоритетным направлением взаимного сотрудничества. В целом, сотрудничество Китая с Казахстаном осуществляется через Синьцзян», – заявил Ма Синжуй.

    По итогам встречи Глава государства подчеркнул, что визит руководителя Синьцзяна в Казахстан придаст значительный импульс дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и наполнит ее конкретным содержанием.

    Касым-Жомарт Токаев также передал теплые слова поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост Председателя КНР и пожелал ему успехов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Китай Видео Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент обозначил конкретные цели перед новым Парламентом – Равшан Назаров
    Конституционный Суд по обращению Президента проверил конституционность Социального кодекса
    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    КТЖ укрепляет связи с Азербайджанской железной дорогой
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    3 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    4 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    5 Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
    Новости партнеров