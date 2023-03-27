Президент принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Основное внимание в ходе беседы уделено развитию межрегионального сотрудничества. Казахстан успешно взаимодействуют с Синьцзяном по многим направлениям, включая промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан придает большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Китаем в духе стратегического партнерства и вечной дружбы. Президент отметил, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, и назвал КНР одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.

«Я хотел бы отметить, что визит Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в октябре прошлого года был абсолютно успешным. Мы отметили, что этот визит состоялся первым после длительного перерыва, который был вызван пандемией COVID. Мы сумели достичь очень важных соглашений и перед правительствами двух стран, перед руководителями соответствующих регионов стоит задача успешной реализации договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне», – заявил Президент.





Ма Синжуй поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и передал ему слова приветствия от Председателя КНР Си Цзиньпина.

«Основная цель моего визита заключается именно в реализации важных стратегических соглашений, достигнутых между Председателем КНР Си Цзиньпином и Вами. Мы как регион Китая ответственны за связи страны в западном направлении. Казахстан для нас является самым приоритетным направлением взаимного сотрудничества. В целом, сотрудничество Китая с Казахстаном осуществляется через Синьцзян», – заявил Ма Синжуй.

По итогам встречи Глава государства подчеркнул, что визит руководителя Синьцзяна в Казахстан придаст значительный импульс дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и наполнит ее конкретным содержанием.

Касым-Жомарт Токаев также передал теплые слова поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост Председателя КНР и пожелал ему успехов.



