Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева

    31 Августа 2021, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял отставку министра обороны РК Нурлана Ермекбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», - сообщил в Facebook Берик Уали.

    Ранее в пресс-службе Минобороны РК сообщили о том, что глава ведомства Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов, произошедших в Жамбылской области.

    Напомним, 26 августа т.г. в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

    Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Отставки Армия Минобороны РК Взрывы в Жамбылской области
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая