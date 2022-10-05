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    Президент: Правительству нужно выработать пути обеспечения Павлодарской области газом

    5 Октября 2022, 16:10

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Правительству нужно в приоритетном порядке выработать пути обеспечения Павлодарской области газом. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Действует Программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств. Принят Закон «О промышленной политике», который призван обеспечить отечественные обрабатывающие предприятия сырьем по доступной цене и в достаточном объеме. В целом, диверсификация экономики, расширение номенклатуры выпускаемых товаров – приоритетные задачи для всех регионов. Целевые показатели мною обозначены в прошлогоднем Послании. Экспорт обрабатывающей промышленности нужно увеличить в 1,5 раза до 2025 года, а производительность труда – на 30%», - сказал Президент.

    Как отметил Глава государства, развитие промышленности неизбежно оказывает большую нагрузку на экологию.

    «На Павлодарскую область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно. Жителей региона, чей каждодневный труд лежит в основе индустриального роста всей страны, остро волнует состояние окружающей среды родного края. Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан. Поэтому крайне важно сохранить баланс между усилением промышленного потенциала и защитой экологии. Напомню, Казахстан объявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году», - сказал К. Токаев.

    «Другой важный вопрос – газификация. Правительству нужно в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом. Это станет весомым шагом на пути к полноценной реализации зеленой повестки и реальному устойчивому развитию», - заявил Глава государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Павлодарская область Экология Газификация
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