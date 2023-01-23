Президент поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств. В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан», – говорится в поздравительном послании.

Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены выиграли на зимней Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) одиннадцать медалей.

Фото: olympic.kz



