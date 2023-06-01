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    Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей

    1 Июня 2023, 09:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил на своей официальной странице в Twitter с 1 июня – Международным днем защиты детей, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю граждан Республики Казахстан с Международным днем защиты детей! Дети – будущее нашей страны. Мы должны заботиться о них. Создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства. Желаю всем крепкого здоровья и успехов! – написал Президент.

    Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Праздник напоминает о защите основных прав несовершеннолетних, включая право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия по всему миру.

    В апреле текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особо выделил вопрос безопасности детей и необходимости пересмотреть политику профилактики бытового насилия.

    «Необходимо пересмотреть политику по профилактике бытового насилия. Следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, акцентировано работать над продвижением семейных ценностей. Еще раз напоминаю: нам необходимо решительно пресекать все случаи насилия в обществе и в семьях, иначе мы так и не сможем считаться развитым государством. Нам нужно строить общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    В рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занимает 50-е место из 180 стран.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Дети
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