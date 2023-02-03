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    Президент посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района

    3 Февраля 2023, 16:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области. Школа полностью оснащена материально-техническим оборудованием: 32 учебных кабинета, четыре компьютерных класса, два лингафонных кабинета, один кабинет робототехники, один спортивный зал, мастерская, библиотека, медицинский пункт и столовая. Организован школьный транспорт для детей из близлежащих сел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    В рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2023–2025 годах в Жамбылской области запланировано строительство 13 школ на 9 500 мест. Восемь из них будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.


    В целом по поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Казахстане в 2023–2025 годах будет построено более 400 школ, рассчитанных на 800 тысяч ученических мест.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Жамбылская область Образование
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