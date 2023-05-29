Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент посетил ферму «Қызылжар-сүт» в СКО

    29 Мая 2023, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент посетил ферму «Қызылжар-сүт» Президенту показали доильный цех и откормочную площадку, а также презентовали технологию производства молока, применяемую в данном комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Первый этап работы товарно-молочной фермы был запущен в 2020 году. В прошлом году были выделены субсидии на 366 миллионов тенге, из Германии завезено поголовье симментальской и голштинской пород. Ферма обеспечивает постоянной работой 60 местных жителей.

    Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, в результате всесторонней поддержки со стороны государства развитие животноводства в Северо-Казахстанской области получило новый импульс.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Северо-Казахстанская область Видео Регионы Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана
    Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева
    Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана