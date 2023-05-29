Президент посетил ферму «Қызылжар-сүт» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент посетил ферму «Қызылжар-сүт» Президенту показали доильный цех и откормочную площадку, а также презентовали технологию производства молока, применяемую в данном комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Первый этап работы товарно-молочной фермы был запущен в 2020 году. В прошлом году были выделены субсидии на 366 миллионов тенге, из Германии завезено поголовье симментальской и голштинской пород. Ферма обеспечивает постоянной работой 60 местных жителей.

Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, в результате всесторонней поддержки со стороны государства развитие животноводства в Северо-Казахстанской области получило новый импульс.



