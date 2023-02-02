Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Президент поручил организовать V Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне

    2 Февраля 2023, 14:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял президента Ассоциации национальных видов спорта Исламбека Салжанова. Касым-Жомарта Токаева проинформировали об итогах работы Ассоциации за 2022 год и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщил Исламбек Салжанов, под эгиду Ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука. Кроме того, был проведен анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.

    В сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу по организации V Всемирных игр кочевников на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что в ходе этого масштабного мероприятия должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремесел, услуг. Глава государства отметил необходимость разработки концепции развития национальных видов спорта и поручил предусмотреть меры безопасности при проведении соревнований по конным видам спорта.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мать шестерых детей профессионально играет в кокпар в Туркестанской области
    Возвращение к истокам и повышение доходов сельчан – итоги поездки Президента в Жамбылскую область
    Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
    Президент посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров