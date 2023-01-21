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    Президент поручил оперативно нормализовать ситуацию в Рудном

    21 Января 2023, 15:25

    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом», – сказал он.

    Кроме того, Глава государства отметил, что Правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.

    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Ринат Дусумов

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