Президент поручил акиму Астаны решить проблему с обеспечением водой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.

По поручению Главы государства ситуация находится на контроле Администрации Президента.



