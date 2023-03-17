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    Президент подписал закон, ужесточающий наказание за пытки

    17 Марта 2023, 10:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Как сообщалось ранее, документ предусматривает норму об усилении санкций за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, хулиганство, совершенное в составе преступной группы, убийство и бандитизм, совершенные с особым цинизмом и в составе преступной группы. «Здесь предполагается исключить возможность применения условно-досрочного освобождения к таким лицам», - сказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов на пленарном заседании Сената.

    «Эта норма не касается митингов, там нет ни слова о митингах», - пояснил Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Как сообщает пресс-служба Акорды, в рамках проводимых в стране политических и правовых реформ подписанный закон стал продолжением последовательных шагов Казахстана по искоренению пыток и других форм жестокого обращения, имплементации международных норм по данным вопросам в национальное законодательство, расширению прав осужденных и предупреждению формирования негативной тюремной субкультуры.Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:

    - вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;

    - ужесточается уголовная ответственность за пытки;

    - расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

    Кроме того, Законом расширяются права осужденных лиц:

    - при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;

    - решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);

    - для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;

    - для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.

    Внесенные изменения призваны усилить гарантии соблюдения прав человека и улучшить условия содержания осужденных, повысив их безопасность и обеспечивая возможность исправления и социальной реабилитации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Права человека
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