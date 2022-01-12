Президент основательно остановился в причинах каждой проблемы – Бекжан Садыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков объяснил, почему Президент поручил провести реформу межбюджетных отношений, передает МИА «Казинформ».

К.К. Токаев акцентировал внимание депутатов Парламента на необходимости основательной реформы межбюджетных отношений. Региональные диспропорции выступают одним из главных ключевых недостатков нашей экономики, отражаясь на её конкурентоспособности и устойчивости. Главным образом это отчетливо проявляется в статистике национальных счетов. В большинстве регионов, где были зафиксированы противоправные действия протестующих, на протяжении долгих лет ВРП на душу населения было многократно ниже, чем, к примеру, в столице. Приведу данные по южным областям Казахстана и только за 2020 год: в Алматинской области ВРП на душу населения составил только 1 805,2 тыс тенге, в Жамбылской – 1 675,8 тыс тенге, в Туркестанской – 1 174,2 тыс тенге, в Кызылординской – 2033,3 тыс тенге. В это же время, показатель в столице Казахстана составляет почти 6 900 тыс тенге. Подобная диспропорция негативно отражается на экономических перспективах населения южных областей. Конечно, столица – это административный центр, куда вливается большая часть государственного бюджета, но подобная разница с регионами недопустима на фоне наших амбиций – войти в список развитых стран. Кроме того, подобный системный показатель отражается на уровне жизни.

Диспропорции также проявляются в виде разницы количества безработных. Неравномерная занятость – это фактор, обуславливающий негативные тенденции во внутренней миграции и даже росте криминогенной обстановки. Трудодефицитность северных регионов Казахстана, которые в большей степени являются индустриальными, негативно сказывается на перспективах всей национальной экономики. В свою очередь, для южных регионов характерно наличие избытка человеческих ресурсов, для которых не были созданы рабочие места. Правительство не успевало или, может быть, даже не уделяло достаточного внимания содержательной части стратегических документов, направленных на экономические преобразования в проблемных регионах. Между тем, это не единственные социально-экономические параметры, отражающие неравномерность развития регионов. Регионы разнятся по уровню заработных плат, потребительским ценам, тарифам и по ряду других чувствительных для населения индикаторов.

В связи с указанными последствиями неравномерного развития регионов, Президент Казахстана дал поручение окончательно решить данную проблему. Глава государства акцентировал внимание депутатов Парламента РК на необходимости основательной реформы межбюджетных отношений. Дело – не простое. В идеале каждый регион должен иметь возможность не только покрывать собственные расходы, но и зарабатывать, а также реализовывать долгосрочные планы по пространственно-территориальному развитию. Однако к этому надо стремиться и самый главный ответ лежит в обеспечении экономической активности, то есть решения вопросов рынка труда, производства, предпринимательства. Глава государства в своем выступлении основательно остановился в причинах каждой проблемы.