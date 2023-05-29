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    Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу подал в отставку

    29 Мая 2023, 10:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назарбаев Университет объявляет об отставке Президента Шигео Катсу, вступающей в силу 15 июня 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ВУЗа.

    После почти 13 лет службы Президент Катсу выступил с инициативой уйти со своего поста. Сообщество университета выражает глубокую признательность Президенту Катсу за его выдающееся видение и эффективное руководство, которые помогли Назарбаев Университету стать первым в Казахстане исследовательским университетом мирового уровня.

    После ухода с должности президента, Шигео Катсу продолжит содействовать развитию университета в качестве члена Попечительского совета Назарбаев Университета. Он также продолжит работу в качестве члена Попечительского совета Назарбаев Интеллектуальных школ, Назарбаев Фонда и члена Высшего Попечительского совета. Опыт и лидерство Президента Катсу помогут дальнейшему развитию сферы образования в Казахстане. Также Шигео Катсу займет позицию Советника Исполняющего обязанности Президента НУ, сообщается на сайте.

    В то время как Назарбаев Университет приступает к поиску преемника Шигео Катсу на международном уровне, Провост Илесанми Адесида возьмет на себя роль Исполняющего обязанности Президента. Сообщество Назарбаев Университета уверено, что доктор Адесида привнесет в новую должность свой богатый академический опыт.

    Доктор Адесида исполняет роль Провоста Назарбаев Университета с октября 2016 года. До работы в Назарбаев Университете, он построил успешную академическую карьеру и служил на различных почетных должностях в Иллинойском Университете в Урбане-Шампейн (UIUC). В UIUC он занимал должность Провоста и Вице-канцлера по академическим вопросам после того, как проработал деканом знаменитого Колледжа инженерии, директором лаборатории микро- и нанотехнологий, профессором инженерии Дональда Биггара Уиллетта. Его опыт в области нанотехнологий, высокоскоростных устройств и оптоэлектронных схем получил широкое международное признание, после чего профессор Адесида был избран членом Национальной инженерной академии США. Под руководством Провоста Адесида Назарбаев Университет добился значительных успехов в исследовательской деятельности.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Отставки Астана Образование Назарбаев университет
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