Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент наградил посмертно орденом «Айбын» ІІІ степени спасателя Арслана Курманбекова

    16 Мая 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства старший пожарный-спасатель пожарной части №7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Курманбеков Арслан Жолдасбекұлы за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награжден орденом «Айбын» ІІІ степени (посмертно), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Напомним, 8 мая ночью при исполнении служебного долга, тушении пожара в составе оперативной группы на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке, погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы, 1994 года рождения, старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы.

    По информации МЧС РК, Курманбеков Арслан Жолдасбекұлы родился 23 августа 1994 года в городе Талгар Талгарского района Алматинской области. Трудовой путь начал со стажера пожарного-спасателя Специализированной пожарной части №9 ГУ «СПиАСР» ДЧС г. Алматы. Работал пожарным, старшим пожарным-спасателем в Пожарной части №1 ГУ «СПиАСР» ДЧС г. Алматы. На должность старшего пожарного-спасателя Пожарной части №7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС был назначен в 2019 году.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Алматы МЧС
    Новости по теме
    Популярное
    1 Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    2 На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    3 Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
    4 Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    5 Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
    Новости партнеров