Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны.

«Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу», – говорится в телеграмме.

Президент также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции.

Ранее сообщалось, что в провинции в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

По информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), толчки были зафиксированы в 4.17 по местному времени, очаг залегал на глубине 7 км.

В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью. К данному моменту сообщается о 76 погибших, 440 пострадавших.

Фото: akorda.kz



