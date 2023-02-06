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    Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Турции

    6 Февраля 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны.

    «Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу», – говорится в телеграмме.

    Президент также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции.

    Ранее сообщалось, что в провинции в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    По информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), толчки были зафиксированы в 4.17 по местному времени, очаг залегал на глубине 7 км.

    В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью. К данному моменту сообщается о 76 погибших, 440 пострадавших.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана
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