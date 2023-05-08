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    Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле в деревне Трубино

    8 Мая 2023, 20:54

    ТРУБИНО. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства почтил минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, отдав дань уважения погибшим и пропавшим без вести в ходе кровопролитной битвы подо Ржевом.

    На братской могиле возведена скульптура воина с автоматом. Рядом установлен камень с надписью: «Воинам-однополчанам 881 стрелковой дивизии и 331 ПАП РГК, павшим в боях в 1941-1945 годах за освобождение Ржева от немецко-фашистских захватчиков».

    Здесь покоятся останки больше 2000 солдат, в списках захороненных Касым Болтаев – родной дядя Президента Казахстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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