Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании VI Восточного экономического форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в пленарном заседании VI Восточного экономического форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В качестве спикеров также выступили Президент России Владимир Путин и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэсух. С видеоприветствиями к участникам Форума обратились Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

В начале своей речи Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту России за приглашение выступить на столь представительном мероприятии. Как отметил Президент, данный Форум по праву стал авторитетной международной диалоговой площадкой по наиболее актуальным проблемам экономического сотрудничества.

Высоко оценив уникальный потенциал Дальнего Востока, Глава государства заявил, что для Казахстана этот регион имеет большое значение как стратегический партнер, поскольку географически соединяет Евразию с динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом.

– Казахстан как крупнейшая экономика Центральной Азии планирует усилить свое присутствие в данном регионе. Такой подход отражает суть отношений нашей страны с партнерами в Азии. Опорным элементом евразийской стратегии Казахстана стало всестороннее сотрудничество с Российской Федерацией – нашим стратегическим партнером и союзником, великой евразийской державой, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выделил ряд направлений, по которым предложил усилить взаимодействие.

Глава государства акцентировал внимание на значении строительства эффективной транспортной инфраструктуры. Он подробно рассказал о потенциале и возможностях нашей страны в развитии транзитных узлов, в том числе в контексте сопряжения национальных планов с деятельностью Евразийского экономического союза и глобальной китайской инициативой «Пояс и Путь».

– Казахстанский транзит доказал свою экономическую привлекательность и надежность. Поэтому мы продолжим совершенствование инфраструктуры. В частности, начинаем строительство новой железнодорожной ветки «Достык – Мойынты» для расширения транзита из Китая. Общий объем инвестиций составит более 2 млрд долларов, – информировал Президент.

Касым-Жомарт Токаев поддержал идею Восточного экономического форума о создании новых форм сотрудничества для раскрытия потенциала региона.

– В наших общих интересах найти новые точки роста, которые привлекут инвестиции, создадут рабочие места и обеспечат устойчивый рост в будущем, – подчеркнул он.

Глава государства рассказал о ряде успешных казахстанско-российских проектов в сферах горной металлургии, цифровизации, разработки антиковидной вакцины, финансов, космоса, нефтегаза, возобновляемых источников энергии, автомобилестроения, а также о проведении ежегодного Форума межрегионального сотрудничества.

Президент Казахстана напомнил об аналогичных совместных проектах с КНР и Южной Кореей.

– В целом привлечение иностранных инвестиций – это безусловный приоритет экономической политики нашего государства. В Казахстан привлечено более 365 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Даже в прошлом кризисном году чистый приток инвестиций в Казахстан вырос на 35 %, – сказал он.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высказался о перспективах укрепления деловых связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава государства отметил, что товарооборот Казахстана с этим регионом в прошлом году превысил 43 млрд долларов. При этом 94 % из них пришлось на Россию, Китай и Корею.

– Считаю, что у нас имеется большой потенциал для дальнейшего развития торговли и расширения ее географии. Здесь следует отметить роль Евразийского экономического союза, который обещает стать ключевым игроком в мировом торгово-экономическом сообществе, – заявил Президент.

В своем выступлении Глава государства остановится на важности кооперации в обеспечении продовольственной безопасности на глобальном уровне.

Касым-Жомарт Токаев призвал к совместным усилиям для обеспечения нуждающихся качественными и недорогими продуктами питания, указав на возможности ведущих сельскохозяйственных стран мира. В данном контексте Президент рассказал об аграрном потенциале Казахстана, возможностях экспорта отечественной переработанной продукции на внешние рынки.

– Профильные ведомства Казахстана и России могли бы рассмотреть возможность координации усилий с целью вывода сельхозпродукции на рынки третьих стран. Казахстан работает с Китаем по вопросу расширения номенклатуры продовольственной и сельскохозяйственной продукции для экспорта в КНР. Долгосрочное сотрудничество в области поставок продукции может стать, по аналогии с транзитно-транспортной сферой, еще одним примером успешной региональной кооперации, – сказал Глава государства.

Одной из актуальных тем Форума Касым-Жомарт Токаев назвал переход на низкоуглеродное развитие. Он обратил внимание на вызовы, связанные с сокращением инвестиций в угольную промышленность и уменьшением финансирования нефтегазового сектора. По его мнению, эти меры создают риски для экономик наших стран, могут привести к дефициту ресурсов, инфляции, снижению уровня жизни.

– Считаю, что к данному вопросу следует подойти максимально прагматично и, по возможности, скоординировано. Каждой стране предстоит пережить сложную по своему содержанию трансформацию технологического и экономического уклада. И это, конечно, вызов национальным экономикам. Но на региональном и, тем более, глобальном уровне, выиграть можно только сообща, – полагает Президент.

Резюмируя свое выступление, Глава государства выразил мнение, что мир стал гораздо более уязвимым в плане безопасности, несмотря на существенный прогресс в технологиях и качестве жизни.

– Казахстан придерживается принципа: Евразия – это наш общий дом. Мы готовы к продолжению конструктивного сотрудничества во всех сферах. Государства нашего уникального континента могли бы стать сплоченным сообществом, объединенным идеей совместного созидания будущего путем взаимовыгодной торговли и экономического сотрудничества. Такой подход, безусловно, придаст мощный импульс развитию региональной и глобальной кооперации, сформирует новые точки роста в экономике, – заключил Касым-Жомарт Токаев.



Помимо выступления на пленарном заседании Форума, Глава государства совместно с Президентом России Владимиром Путиным принял участие в церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Правительством Казахстана и группой компаний СБЕР в сфере реализации проектов по цифровой трансформации, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data-Driven Government. С казахстанской стороны документ подписал Премьер-министр Аскар Мамин, с российской – председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Комментируя подписание Меморандума, Президент Казахстана подчеркнул, что данный проект символизирует взаимное доверие двух государств и является поистине стратегическим по своему характеру.

– Участие СБЕРа, который очень успешно функционирует на нашем рынке более 15 лет, в создании институциональной основы казахстанского гостеха делает сотрудничество между Казахстаном и Россией более разносторонним за счет такой чрезвычайно важной сферы, как интеллектуальная технология. По сути дела, это серьезный прорыв. Нет сомнений в том, что реализация этого стратегического проекта окажет содействие повышению качества жизни граждан Казахстана и улучшению бизнес-климата, – считает Глава нашего государства.

В свою очередь Владимир Путин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за выбор СБЕРа в качестве стратегического партнера.

– Я рассчитываю, что сегодняшняя совместная работа будет плодотворной и результативной. Это послужит дальнейшему укреплению полноценного, созидательного партнерства наших стран и наших народов, – убежден российский лидер.



