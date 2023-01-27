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    Президент Казахстана принял председателя правления «Қазақстан темір жолы» Нурлана Сауранбаева

    27 Января 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства был проинформирован об основных результатах деятельности национальной компании за прошлый год, планах развития сферы железнодорожного транспорта на предстоящий период, а также о ходе исполнения поручений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам Нурлана Сауранбаева, грузооборот АО «НК «ҚТЖ» вырос до 252 млрд тонно-километров, что является историческим максимумом за годы независимости страны. Общий объем контейнерных перевозок увеличился до 1,129 тысячи контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

    Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о реализации инфраструктурных проектов. Всего в течение трех лет планируется построить 1285 км путей, что позволит увеличить грузопоток и повысить экспортный потенциал страны. Доля казахстанского содержания при строительстве составит 85 %.

    Кроме того, руководитель КТЖ рассказал о работе по развитию международных транспортных коридоров, расширению пропускной способности морских портов Актау и Курык, а также сотрудничеству с крупными международными транспортно-логистическими компаниями.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.


    Фото: .akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана КТЖ Экономика Железная дорога Токаев Касым-Жомарт
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