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    Президент Казахстана принял делегацию Конгресса США

    2 Сентября 2022, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе конгрессменов Джеймса Панетты и Томаса Суоцци, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американских отношений. Особое внимание было уделено укреплению межпарламентских связей в рамках деятельности Группы друзей Казахстана в Конгрессе США.

    Глава государства отметил важность визита американских конгрессменов с точки зрения продвижения парламентской дипломатии, а также высказал удовлетворение динамичным развитием двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Президент рассказал конгрессменам о реализуемых в стране масштабных реформах и основных положениях своего Послания народу Казахстана.

    В свою очередь конгрессмены поблагодарили Главу нашего государства за возможность встречи и высоко оценили его усилия по реализации масштабных политических и экономических преобразований в Казахстане.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана США
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