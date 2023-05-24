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    Президент Казахстана прибыл в концертный зал «Зарядье» для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума

    24 Мая 2023, 19:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев прибыл в концертный зал «Зарядье» для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главу государства встретил Президент России Владимир Путин.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.

    Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Россия Видео ЕАЭС Международная деятельность РК
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