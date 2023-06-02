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    Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату

    2 Июня 2023, 11:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В аэропорту Президента Казахстана встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

    Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Кыргызстан Видео Международная деятельность РК
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