Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В аэропорту Президента Казахстана встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.