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    Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    24 Августа 2022, 12:17

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    В аэропорту Баку Главу нашего государства встретили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

    В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах. Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений.

    Кадр из видео/t.me/bort_01

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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