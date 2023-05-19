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    Президент Казахстана предложил разработать программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу

    19 Мая 2023, 11:28

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. Об этом напомнил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 миллиардов человек. При этом, согласно оценкам экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете», - рассказал Президент РК.

    Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для нашего региона. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности Центральной Азии, требуя принятия безотлагательных совместных мер.

    «Для всех нас первостепенное значение приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации. Китай в этой сфере достиг впечатляющих успехов. Предлагаю разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Артем Волков

    Президент Казахстана Международная деятельность РК
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