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    Президент Казахстана: Построение гражданского общества – один из основных приоритетов

    26 Ноября 2021, 16:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – «Построение гражданского общества – один из основных наших приоритетов», – говорится в приветственном слове Президента РК Касым-Жомарта Токаева участникам Х Гражданского форума. Приветствие Главы государства зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поздравляю всех вас с открытием Х Гражданского форума! Это важная встреча, которая внесет большой вклад в гармоничное развитие государства и неправительственных организаций.

    Построение гражданского общества – один из основных наших приоритетов. Доказательством этому служит данный форум, регулярно проводящийся, по инициативе Елбасы, с 2003 года.

    Этот формат диалога стал эффективной дискуссионной площадкой для обсуждения множества вопросов и выработки предложений. Форум способствует принятию системных мер для поддержки гражданских инициатив. Также, он содействует разработке стратегических и законодательных документов», – говорится в приветственном слове Главы государства.

    Далее, Президент отметил, что в прошлом году была утверждена Концепция развития гражданского общества. Этот документ направлен на усиление сотрудничества органов власти и общественных организаций. Он также дает возможность жителям свободно участвовать в делах страны.

    «Действительно, взаимное сотрудничество играет важную роль в построении «Слышащего государства» и справедливого общества. За годы независимости в Казахстане значительно оживилась деятельность неправительственного сектора. Сейчас 2 500 организаций получают государственный социальный заказ и грантовую поддержку. Они ежегодно реализуют более двух тысяч социальных проектов. Неправительственные организации участвуют в развитии многих секторов», – отметил Глава государства.

    Президент также напомнил, что во время пандемии представители общественности, волонтеры и меценаты показали настоящие образцы патриотизма и заботы о людях. Необходимо продолжать эти благородные дела.

    В заключение Глава государства выразил уверенность, что юбилейный Гражданский форум еще больше повысит гражданскую активность, укрепит конструктивный общественный диалог.

    Напомним, сегодня в Алматы прошел Х Гражданский форум.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президент Казахстана НПО Общество МИОР
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