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    Президент Казахстана поручил Парламенту принять закон по возврату незаконно выведенных активов

    29 Марта 2023, 10:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость демонополизации экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала прошлого года ведется работа по демонополизации экономики. Это непростой процесс, требующий воли и профессионализма со стороны Правительства. Однако эту работу надо продолжать», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    По словам Главы государства, предстоит внедрить понятные и действенные инструменты, обеспечивающие контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, выделении субсидий и государственных ресурсов.

    «Одним из первых указов, который я подписал после переизбрания Президентом, стал Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу Парламент в ближайшее время принять соответствующий закон», - поручил Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Мажилис Сенат Экономика
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