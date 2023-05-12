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    Президент Казахстана назначил ряд судей

    12 Мая 2023, 13:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил ряд судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Указ о назначении размещен на портале информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК «Әділет».

    Согласно документу назначены на должность судьи:

    по Актюбинской области:

    Каргалинского районного суда — Сарсенова Данагуль Кайратовна;

    по Алматинской области:

    Карасайского районного суда — Утегенова Жазира Абдурашидовна;

    по Жамбылской области:

    Таласского районного суда — Избасаров Кайрат Булатович с освобождением от должности судьи Енбекшинского районного суда города Шымкента;

    по Карагандинской области:

    суда № 2 района Алихан Бокейхан города Караганды — Экзеков Талгат Турсунович с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области;

    по Костанайской области:

    Амангельдинского районного суда — Бекбосинов Ерлан Кайратович;

    Карабалыкского районного суда — Усмаев Бек-Хана Ханпашаевич;

    Костанайского городского суда — Минх Евгения Витальевна;

    Лисаковского городского суда — Айсенов Мадина Зинуллиновна, Сапабекова Алина Алиевна;

    Рудненского городского суда — Бижанов Асылхан Айдарханович, Жанабаева Динара Сапаргалиевна, Иманбаева Гульсум Багдадовна;

    по Северо-Казахстанской области:

    суда района имени Габита Мусрепова — Калинина Наталья Владимировна;

    Мамлютского районного суда — Зубкова Инна Викторовна;

    по Туркестанской области:

    Сарыагашского районного суда — Орынбаев Жасулан Жумагалиевич;

    Туркестанского городского суда — Акынов Жанабил Болатович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;

    по Восточно-Казахстанской области:

    Шемонаихинского районного суда — Калдаманова Кымбат Уразкановна.

    Автор:

    Серик Сабеков

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