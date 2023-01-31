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    Президент Казахстана направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана

    31 Января 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви и Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу. Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана», – говорится в соболезновании.

    Как сообщалось ранее, по меньшей мере 72 человека погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар - северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва возле границы с Афганистаном.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Пакистан
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