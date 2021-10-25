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    Президент Казахстана награжден туркменистанским орденом «Битараплык»

    25 Октября 2021, 18:33

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев награжден туркменистанским орденом «Битараплык». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщалось ранее, по итогам переговоров делегаций Казахстана и Туркменистана главы государств Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели брифинг для представителей средств массовой информации.

    После брифинга состоялась торжественная церемония награждения Президента Казахстана орденом «Битараплык». Высокую государственную награду ему вручил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Туркменистан
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