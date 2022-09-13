Президент Казахстана и Папа Римский Франциск провели двустороннюю встречу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев приветствовал высокого гостя и поблагодарил его за принятие приглашения участвовать в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан. Президент РК встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана. Торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска состоялась в Акорде.

14 сентября состоится месса Папы Римского Франциска на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.





Фото: t.me/bort_01



