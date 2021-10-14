Президент: Казахстан приложит все усилия по развитию взаимовыгодной экономической интеграции в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан приложит все усилия для реализации потенциала взаимовыгодной экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы хотел поддержать предложение Александра Лукашенко о важности продвижения цифровой повестки. Я думаю, что актуальность данной проблематики не нуждается в дополнительном обсуждении. Хочу заверить, что Казахстан приложит все усилия для реализации потенциала взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союза», - заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Касым-Жомарт Токаев.

«Хотел бы вновь выразить вам признательность за выступление, инициативы. Здесь в открытом формате, полагаю, нужно высказать нашу общую признательность за проделанную работу председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Владимировичу Мясниковичу», - отметил Президент Казахстана.

В свою очередь Михаил Мясникович отметил, что вопросы расширенной части заседания рассмотрены и одобрены на заседаниях коллегии и советах комиссии, межправительственном советом, попросив принять вопросы.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал глав государств ЕЭАС объединить усилия в целях успешного преодоления пандемии.



