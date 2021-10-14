Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Президент: Казахстан приложит все усилия по развитию взаимовыгодной экономической интеграции в рамках ЕАЭС

    14 Октября 2021, 18:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан приложит все усилия для реализации потенциала взаимовыгодной экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я бы хотел поддержать предложение Александра Лукашенко о важности продвижения цифровой повестки. Я думаю, что актуальность данной проблематики не нуждается в дополнительном обсуждении. Хочу заверить, что Казахстан приложит все усилия для реализации потенциала взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союза», - заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Касым-Жомарт Токаев.

    «Хотел бы вновь выразить вам признательность за выступление, инициативы. Здесь в открытом формате, полагаю, нужно высказать нашу общую признательность за проделанную работу председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Владимировичу Мясниковичу», - отметил Президент Казахстана.

    В свою очередь Михаил Мясникович отметил, что вопросы расширенной части заседания рассмотрены и одобрены на заседаниях коллегии и советах комиссии, межправительственном советом, попросив принять вопросы.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал глав государств ЕЭАС объединить усилия в целях успешного преодоления пандемии.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Экономика ЕАЭС Сотрудничество ВЕЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Новая детская площадка открылась в Таразе
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров