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    Президент Касым-Жомарт Токаев поразил меня - журналист CCTV Ван Гуан

    17 Мая 2023, 21:00

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Для меня было большой честью брать интервью у нескольких мировых лидеров, но Президент Касым-Жомарт Токаев, действительно, поразил меня. Он очень отличается от других лидеров – очень дисциплинированный человек, рассказал редактору ТРК Президента РК Улпан Бегалиной журналист CCTV Ван Гуан, который брал интервью у Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

    «Перед интервью я прочитал много статей и книг про Президента Касым-Жомарта Токаева на английском, китайском и русском языках», - отметил Ван Гуан.

    Как сообщалось, сегодня Глава государства прибыл с государственным визитом в Китай. Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель КНР Си Цзиньпин.

    По прибытии в Китай Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры. Президент выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост Председателя Китая.

    В рамках государственного визита был подписан ряд документов в сфере транспорта, сельского хозяйства, торгово-экономического сотрудничества и культурных взаимоотношений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана СМИ Китай Видео
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