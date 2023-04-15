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    Президент Франции подписал закон о пенсионной реформе

    15 Апреля 2023, 12:00

    ПАРИЖ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован в субботу в «Официальной газете Французской республики». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся изменения. <…> В первом пункте»шестьдесят два«заменяется словами»шестьдесят четыре», - говорится в тексте документа.

    Это произошло после того, как в пятницу Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

    Ранее сообщалось о том, что демонстрации протеста в ряде городов Франции в пятницу переросли в беспорядки и столкновения с полицией после решения Конституционного совета (КС) республики, одобрившего основные положения пенсионной реформы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Франция Мировые новости
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