Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Президент Франции Макрон призвал применить «план трезвости» по отношению к воде

    26 Февраля 2023, 05:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране наступил «конец изобилия воды» и призвал нацию экономить ресурс на фоне рекордной засухи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Глава Франции Макрон посетил ежегодный Сельскохозяйственный салон в Париже, где указал на необходимость, в частности, лучше собирать дождевую воду, уменьшить утечки в водопроводных сетях и лучше распределять использование питьевой воды.

    «Нация должна делать по отношению к воде то же, что было сделано в области энергетики, подобный план трезвости. Необходимо, чтобы все мы – граждане, промышленники, службы, местные власти, фермеры – осторожно обращались с этим ресурсом, который становится дефицитным. Об этом я говорил в конце лета, наступил конец изобилия. Поэтому мы должны перейти к трезвому поведению в нашей практике», - призвал президент Республики.

    Франция только что пережила очередной период засухи, длившийся более месяца, что является зимним рекордом.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Франция Мировые новости Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане