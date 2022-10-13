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    Президент Азербайджана: Саммит СВМДА - демонстрация высокого авторитета Казахстана

    13 Октября 2022, 18:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава нашего государства подчеркнул, что итоги его недавнего визита в Баку открыли новую страницу казахско-азербайджанских отношений.

    – Выражаю благодарность за приезд и участие в работе саммита. Хочу отдельно остановиться на двусторонних отношениях. Я выражаю Вам благодарность за гостеприимство во время визита в Баку. Наши переговоры были продуктивными и привлекли к себе внимание политических и экономических кругов за рубежом. Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Лидеры Казахстана и Азербайджана отметили, что правительствам даны поручения принять все необходимые меры для качественной реализации достигнутых договоренностей.

    – Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. У нас сейчас на повестке дня стоит развитие так называемого «Срединного коридора». Мы заинтересованы продолжать этот формат работы, – подчеркнул Глава государства.

    Президенты высоко оценили успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе реализацию ряда совместных проектов по продвижению исторических и культурных ценностей Казахстана и Азербайджана.

    – Мы говорили о том, чтобы улицу имени выдающегося азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева перенести в другое место. Считаю, что у нас в столице есть более достойное место. Такое место было найдено, я его одобрил. Далее – это вопрос времени, – сказал Президент Казахстана.

    В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на саммит СВМДА и традиционное гостеприимство казахского народа.

    -– Очень рад посетить братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет на международной арене, и высокого авторитета вашей страны. В первую очередь хотел бы Вас поблагодарить за бережнее отношение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. И с момента вашего визита, я думаю, у нас есть хорошие достижения и результаты, – отметил Президент Азербайджана.

    Наряду с этим главы государств обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Акорда Азербайджан Видео СВМДА
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