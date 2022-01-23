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    Президент Армении объявил о своей отставке

    23 Января 2022, 23:00

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье на официальном сайте опубликовал заявление и объявил, что подает в отставку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Это абсолютно не эмоциональное решение, и в нем есть определенная логика. У президента страны нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике. В столь сложный период для нашей страны, когда необходимо общенациональное единство, институт президентства не должен стать целью для сплетен и теорий заговора, тем самым отвлекая внимание общества от важнейших вопросов», - заявил Саркисян.

    Президент также отметил, что страна живет «в столь странной действительности, когда глава государства не может влиять на вопросы, связанные с войной и миром», не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для народа и государства.

    Президент избирается Национальным собранием (парламентом) на семь лет, соответственно Нацсобрание принимает его отставку. Конституция Армении предполагает следующие шаги при внеочередных выборах президента. Не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней после того, как пост президента становится вакантным, Национальным собранием страны проводятся внеочередные выборы. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента

    Как отмечается на сайте президента, «согласно порядку, установленному конституционными изменениями 2015 года, с 9 апреля 2018 года - со дня вступления в должность президента Армена Саркисяна, Республика Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской». Президент является главой государства, он «следит за соблюдением Конституции», назначает очередные и внеочередные выборы в Национальное собрание, принимает отставку правительства. По предложению правительства и премьер-министра он вносит изменения в состав кабмина, назначает и отзывает послов, заключает и денонсирует международные договоры, решает вопросы гражданства и помилования.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армения Мировые новости
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