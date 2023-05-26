Презентация книги о кинематографе Казахстана прошла в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Посольство Республики Казахстан в Вашингтоне организовало культурное мероприятие, посвященное показу отечественного фильма «Паралимпиец» и презентации книги «Кинематограф советского Казахстана 1925-1991гг.» (The cinema of soviet Kazakhstan 1925-1991) американского автора Питера Роллберга, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Питер Роллберг является профессором славянских языков, киноведения и международных отношений, заместителем декана по работе с факультетами и исследовательскими инициативами Университета Джорджа Вашингтона.

Автор книги признался, что Казахстан всегда представлял для него большой интерес. Размышляя о своем вкладе в американское сообщество ученых, Питер Роллберг в 2012 году принял решение начать работу по изучению казахского кино.

В результате исследований был накоплен большой объем материала, который пришлось разделить на две части. Первая половина была посвящена казахскому кинематографу советского периода с 1925 по 1991 годы, которая была опубликована и презентована в Вашингтоне. Над второй частью еще идет работа и она будет посвящена развитию кино в независимом Казахстане после 1992 года.

Питер Роллберг отметил, что последние 8 лет он полностью был сосредоточен на кинематографе Казахстана. В 2017 году посетил Алматы, где провел ряд встреч и интервью с казахстанскими кинематографистами: Асанали Ашимовым, Болатом Шарипом, Ардаком Амиркуловым, Дарежаном Омирбаевым, Сатыбалды Нарымбетовым, Адильханом Ержановым, Ермеком Шинарбаевым и другими. Также американский профессор посетил киностудию АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова и КГУ «Государственный архив г. Алматы».

Питер Роллберг рассказал, что казахский кинематограф зародился в 1920-е годы и начал активно развиваться. В 1960-х годах произошел настоящий расцвет, а в 1980-е годы Казахстан вошел в мировое кино и начал участвовать в различных международных кинофестивалях.

Посол Республики Казахстан в США Ержан Ашикбаев выразил благодарность Питеру Роллбергу за тщательное исследование и глубокий анализ, представленный в книге, а также самоотверженность и страсть в освещении богатой истории казахского кинематографа в советские времена, что дает всестороннее представление об эволюции казахского кино и его влиянии на мировую культуру.

Данное мероприятие было призвано повысить осведомленность и глубокое понимание казахской культуры среди населения США.

Казахстанский дипломат пожелал встретиться снова на презентации второй книги о кинематографе современного Казахстана.



