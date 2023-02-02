Превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выявили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выявили на участке одного из стационарных постов в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Pavlodarnews.kz.

Качество воздуха в областном центре сотрудники департамента экологии Павлодарской области проверили совместно со специалистами РГП «Казгидромет», управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов.

«Замеры производились на пересечении улиц Ломова – Назарбаева (стационарный пост 3), улиц Естая – Сатпаева (стационарный пост 5), по улице Казправды (стационарный пост 4). По результатам анализа превышение обнаружено на пересечении улиц Ломова и Назарбаева по взвешенным веществам в 1,08 раза. Считаем, что на превышение ПДК повлияли выбросы из низовых источников (отопление частного сектора и автомобильного транспорта), в связи со скоплением загрязняющих веществ в атмосфере и отсутствием ветра», – информировали в департаменте экологии региона.

Также специалисты замеряли воздух на наличие оксида углерода, сероводорода. Превышений ПДК по вышеуказанным показателям не выявили.

В департаменте экологии отметили, что качество атмосферного воздуха находится на постоянном контроле, при обнаружении превышений замеры продолжат.

Также в Павлодаре объявлено предупреждение о возможном росте загрязнения воздуха первой степени опасности. Предупреждение действует с 21:00 часов первого февраля по 21:00 третьего февраля.



